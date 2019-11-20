Bingöl'de 60 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Bingöl'ün Genç ilçesinde narkotik dedektör köpekler 60 kilogram esrar buldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde narkotik dedektör köpekler 60 kilogram esrar buldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Narkotik dedektör köpekler "Öğle" ve "Vana"nın katılımıyla yapılan aramada, çalılık alana gizlenmiş 60 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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