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Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

21.02.2022 13:32
Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklama, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl Merkez ilçesi Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir minibüs durdurulmuş olup, Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 650 kg kıyılmış tütün ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Bingöl Merkez, Jandarma, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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