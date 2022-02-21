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Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

21.02.2022 14:22
Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl'de 650 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 650 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolçatı mevkisindeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

"Okşan" adlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 650 kilogram tütün bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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