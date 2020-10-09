Bingöl'de, 7 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika

BİNGÖL'de 7 ayrı suçtan aranan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmayla uyuşturucu ticareti, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi 7 ayrı suçtan aranan hükümlünün adresi belirlendi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İsmi bilinmeyen hükümlü, jandarmadaki sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.