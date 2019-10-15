Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl'de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

1 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde koordinatları verilen 7 nokta, 29 Ekim'e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bingöl'de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde koordinatları verilen 7 nokta, 29 Ekim'e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.


Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Genç İlçesi-37SFC-4155875950, 37SFC-4179974911, 37SFC-4232274809, 37SFC-4276774955, 37SFC-4257675325, 37SFC-4253575822, 37SFC-4260076020 koordinatları arasında kalan bölgede 15 Ekim 2019 - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, 29 Ekim, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:32 Kaynak: İHA
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