Bingöl'de 70 Bekçi Göreve Başladı

Bingöl
'de, hizmet içi mesleki eğitimini tamamlayan 70 bekçi göreve başladı.
Vali Kadir Ekinci
, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet teşkilatının bir unsuru olarak görev yapacaklarını söyledi.
Türk polis teşkilatının köklü ve tarihi birikimiyle güçlü bir teşkilat olduğunu anımsatan Ekinci, şöyle devam etti:
"Bu teşkilata mensubiyet başlı başına büyük bir gurur kaynağıdır. İçişleri Bakanlığımızın yeni politikasıyla sizler de artık bu büyük teşkilatın birer ferdi olarak çalışacaksınız. Onun için sizlerden hassasiyet, özveri ve fedakarlık içerisinde hizmetler bekliyoruz. Görevlerinizi, hukuk formasyonu içinde, hakkıyla yerine getirmenin bilinci içinde olmanızı bekliyoruz."
Vali Ekinci, her zaman bekçilerinde yanında olacaklarını ve aynı fedakarlığı bekçilerden de beklediklerini ifade etti.
Bekçilerden vatandaşların huzur ve güvenini sağlarken kendi güvenliklerini de ihmal etmemelerini isteyen Ekinci, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımız birçok şehit ve gazi veren bir teşkilatımızdır. Biliyorsunuz şehitlik ve gazilik rütbesi bizim inanç umdelerimizde rütbelerin en üstünüdür. Dolayısıyla bu rütbeleri edinmiş teşkilat mensuplarıyla yan yana, omuz omuza görev yapmanın kurumsal bilinci ve sorumluluğu içinde olacağınızdan şüphemiz yoktur. Fedakarlıkla, özveriyle, gayretle milletin ve devletin bekası için çalışan bu teşkilata hoş geldiniz. İnşallah sizlerle birlikte Bingöl'ümüzün huzur ve güveni daha da artacaktır."
l Emniyet Müdürü Metin Akay da Bingöl'e 75 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunun tahsisi edildiğini, bunlardan 70'nin göreve başladığını belirtti.
Yeni göreve başlayan bekçilere seslenen Akay, "Hepiniz Bingöl Emniyet Müdürlüğünün birer neferi olarak görev yapacaksınız. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden bu milletin ve devletin bekası, toplumun huzur ve güveni için hizmet vereceksiniz. Vatan, millet ve insan sevgisini esas alarak gerçekleştireceğiniz bu kutsal görevinizde sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 70 bekçi, Bingöl'de huzur ve güveni sağlamak için göreve başladı.
Törene, İl Jandarma
Komutanı Albay Mevlüt Dirim de katıldı.