Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 773 Sandıkta 185 Bin 419 Seçmen Oy Kullanacak

Bingöl'de 773 Sandıkta 185 Bin 419 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Bingöl'de 185 bin 419 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bingöl'de 773 Sandıkta 185 Bin 419 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Bingöl'de 185 bin 419 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Bingöllüler, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.

18 bin 672 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bingöl'de 185 bin 419 kayıtlı seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Bingöl'de seçmen sayısı 18 bin 672 arttı. Aynı seçimde 725 sandık kurulurken, bu seçimlerde 773 sandıkta oy kullanılacak.

En fazla seçmen kent merkezinde

Bingöl'de en fazla seçmen ve sandık kent merkezinde bulunuyor.

103 bin 190 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 364 sandık kurulacak. Bin 873 seçmenle en az seçmen Yayladere'de, 18 sandık sayısı ile en sandık da Yedisu ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

Bingöl'de ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 364 103 bin 190

Adaklı 42 6 bin 623

Genç 124 26 bin 714

Karlıova 79 18 bin 443

Kiğı 33 3 bin 881

Solhan 86 22 bin 499

Yayladere 27 Bin 873

Yedisu 18 2 bin 196

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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