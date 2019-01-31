Bingöl'de 780 Çocuk İçin 40 Milyon Destek Sağlandı

Bingöl'de sosyal ekonomik destek kapsamında 780 ihtiyaç sahibi çocuk için geçtiğimiz yıl 40 milyon 978 bin lira destek sağlandığı bildirildi.

Bingöl'de sosyal ekonomik destek kapsamında 780 ihtiyaç sahibi çocuk için geçtiğimiz yıl 40 milyon 978 bin lira destek sağlandığı bildirildi.



Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında öksüz, yetim, bölünmüş aileler ve koruma aşamasındaki çocuklara çeşitli destekler verildiğini açıkladı.



Açıklamada, "Öksüz, yetim, bölünmüş aileler, evde çalışacak kişinin olmaması aileye katkı sağlayan ebeveynlerin engelli durumda olması gibi hallerinde aşırı derecede maddi yoksunluk çekip koruma aşamasında olan çocukların aile yanında yetişmelerini sağlamak için sosyal ekonomik destek sunulmaktadır. Bununla hedeflenen çocukların aile ortamında yetişmelerini ve temel ailevi değerleri benimseyerek büyümelerini sağlamaktır. Bu durumda ilimizde toplamda 780 çocuğa sosyal ekonomik destek sunarak eğitimlerine katkı da bulunulmaktadır. 2018 yılında toplamda 780 çocuğa 40 milyon 978 bin 871 TL destek sağlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

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