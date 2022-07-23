Bingöl'de 8 tarla içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 8 tarla içinde uyuşturucu ele geçirildi

23.07.2022 10:51
Bingöl'de 8 tarla içinde uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesindeki 8 tarla içinde 110 bin skunk bitkisi, 142 bin kenevir bitkisi ile 3 kilo 570 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesindeki 8 tarla içinde 110 bin skunk bitkisi, 142 bin kenevir bitkisi ile 3 kilo 570 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka-9 operasyonu çerçevesinde 8 tarla içerisinde ve bir noktada toplam 110 bin skunk bitkisi, 142 bin 60 kenevir bitkisi, 3 kilo 570 gram toz esrar maddesi, 3 adet su motoru ve 5 bin 500 metre sulama hortumunun ele geçirildiği belirtildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 8 tarla içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 8 tarla içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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