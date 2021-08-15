Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 84 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalındaki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, kurumaya bırakılmış 84 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam ettiği vurgulandı.