Bingöl'de 840 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 840 kilogram kubar esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve elde edilecek esrarın piyasaya sürüleceğine dair bilgi doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 tarlada 2 bin 500 kök Hint keneviri, kurumaya bırakılmış 840 kilogram kubar esrar ve 110 metre uzunluğunda sulama hortumu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.