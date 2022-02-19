Üye Girişi
Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi - Son Dakika

Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi

19.02.2022 14:29
Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk ve ortaokulda eğitim gören 85 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk ve ortaokulda eğitim gören 85 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 85 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

Eğitim sonrası öğrencilere jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi Bingöl'de 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi Bingöl'de 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:37:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement