Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 89 kilo esrar ve 270 bin kök kenevir ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bingöl'de 89 kilo esrar ve 270 bin kök kenevir ele geçirildi

2 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 270 bin 70 kök kenevir bitkisi ve 89 kilo 613 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 89 kilo esrar ve 270 bin kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 270 bin 70 kök kenevir bitkisi ve 89 kilo 613 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 9 ayrı tarlada toplam 270 bin 70 kök kenevir bitkisi, 2 ton 613 kilogram kubar esrar ve 87 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Aynı dönemde merkez ve Genç ilçesinde icra edilen yol kontrol ve aramalarında üzerinde ve aracında muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheliye de adli işlem yapıldığı belirtildi. - BİNGÖL

Jandarma, Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 89 kilo esrar ve 270 bin kök kenevir ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]