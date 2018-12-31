Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 9 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de 9 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Bingöl'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bingöl'de 9 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-22 Aralık'ta kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 22 hırsızlık olayının aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'unun tutuklandığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:59 Kaynak: AA

Aralık, Bingöl, Güncel
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