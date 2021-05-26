Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti

26.05.2021 14:57

- Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti Bingöl'de havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı 9 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

- Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl'de havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı 9 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Emin Gündoğdu vatandaşları uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte korona virüs kadar tehlikeli olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları da görülmeye başlandı. Özellikle Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde görülen kene vakalarında son 1 ayda artış gözlendiği öğrenildi. Kene vakaların her yaz mevsiminde sık rastlandığı Bingöl'de de bu yıl da şuana kadar 9 vakanın görüldüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu'da, bu duruma karşı uyarıda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Gündoğdu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Virüs 2002 yılında izole edilerek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin ülkemizde de görüldüğü tespit edilmişti. Yıllar içinde özellikle 2012-2013 yılları arasında Türkiye genelinde yıllık bin 300 vaka görülürken Sağlık Bakanlığı'mızın insanları bilgilendirme çalışmaları, farkındalık oluşturması ve diğer bakanlıklarla yürütülen çalışmalarla bu vaka sayısı geçen yıllarda 300'lere kadar düşmüştü. İnsanların her yıl bahar ve yaz aylarında, sonbahar aylarında bu hastalığa dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.

Özellikle Türkiye'de İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bu hastalığın görüldüğünü anımsatan Gündoğdu," O yüzden vatandaşlarımızın bu aylarda dikkat etmesi gerekmektedir. Bunu yaparken ne yapmak gerekiyor, tabi özellikle kırsal kesimlerde kenenin bulaşabileceği alanlarda, bağ-bahçe işleriyle uğraşanlar, hayvancılık yapanlar ve piknik alanlarında özellikle kene bulaş oranlarının yüksek olduğu, bunun için özellikle bu alanlarda kapalı giysilerin giyilmeye çalışılması, yine açık renkteki giysilerin tercih edilmesi uygundur. Bu şekilde keneyi daha rahat görmede kolaylık sağlanır. Bunun dışında bu alanlara gittikten sonra eve geldiğimizde kendimizi ve çocuklarımızı kontrol edip, kenenin vücuda yapışıp yapışmadığı kontrol edilmelidir" diye konuştu.

6 yılda 69 vakadan 3'ü hayatını kaybetti

Son 6 yılda Bingöl'de 69 vakanın görüldüğü ve bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını aktaran Gündoğdu, "İlimizde de baktığımız zaman son 6 yılda 69 vaka görüldü ve maalesef bu vakalardan dolayı 3 vatandaşımızı kaybettik. En son geçen hafta maalesef bu hastalıktan dolayı bir vatandaşımızı kaybettik. Yani risk her zaman devam etmektedir. Son iki yıldır pandemi ile uğraşırken özellikle bu hastalığın göz ardı edilmemesi gerekiyor. ve bu mevsimlerde kırsal alanlara gittiğimiz zaman tedbirli olmamız şart" şeklinde konuştu.

Kenenin fark edilmesi durumunda en kısa sürede vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, "Özellikle dışarda veya kırsal alanda kene gördüğümüz zaman en kısa sürede bu kenenin vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer kene vücuda yapışmamışsa kendimiz çıplak elle dokunmamak şartıyla keneyi uzaklaştırmamız gerekiyor. Eğer kene vücuda yapışmış ise ve biz keneyi sıkmadan uzaklaştıramıyorsak en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor"diyerek uyardı.

Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti

Gündoğdu, Türkiye, Bingöl, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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