Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 97 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de 97 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Bingöl'de kar dolayısıyla 97 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 97 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bingöl'de kar dolayısıyla 97 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 97 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması için 11 ekip çalışma sürdürüyor.

Bu arada kent merkezinde biriken karın temizlenmesi ve taşınması için Bingöl Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Genç Caddesi Hacı Hıdır Camisi çevresinde cadde ve kaldırımlarda biriken kar ve buz kütlelerini temizlerken, bazı vatandaşlar da dallarında buz sarkıtları oluşan ve güzel görünüm sergileyen ağaçların önünde özçekim yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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