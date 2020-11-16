Bingöl'de AÇS İl Müdürü Polat, görevine başladı - Son Dakika

Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atanana Aydın Polat, bugün itibariyle kurumdaki görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda Araştırmacı olan Aydın Polat, geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürlüğü'ne atandı. Bugün görevine başlayan Polat yaptığı açıklamada, "Ben daha önce Bingöl'de 15 yıla yakın öğretmenlik yaptım. Bingöl'ü biliyorum. Ben de müdürümüzün bıraktığı yerden daha nasıl ileri götürebilirim diye çalışacağım. Ekiple çalışacağım. İnşallah iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Mevcut durumu önce bir değerlendireceğiz daha sonra bunların üzerine ne koyabiliriz, onlara bakacağız. Tabi burası önemli bir kurum, toplumun refahı, huzuru için. Özellikle dezavantajlı gruplarla ilgileniyor bu kurum ama dezavantajlı grubu iyileştirmeden hem ekonomik hem ruhsal anlamda geliştirmeden toplumun bütününü huzura erdirmek zor. Diğer kurumlarımızla işbirliği içinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. - BİNGÖL