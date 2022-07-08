Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak

08.07.2022 19:59
Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak

Bingöl'de AFAD, Kurban Bayramı'nda acil durumlarda vatandaşların yardımına nöbetçi ekipleriyle yetişecek.

Bingöl'de AFAD, Kurban Bayramı'nda acil durumlarda vatandaşların yardımına nöbetçi ekipleriyle yetişecek.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD gönüllüleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu geçirmesi için hizmete hazır hale getirildi.

Bu kapsamda nöbetçi AFAD, SAR, AKUT, İHH arama kurtarma ekipleri bayram boyunca, olası yangın ve acil durumlarda vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, AFAD gönüllüsü İbrahim Tan, her türlü olumsuz şartlara yönelik gerekli hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Beş ayrı ekipten oluşan toplam 25 kişilik ekibimiz her türlü olası afet ve acil durumlarda çalışmak üzere hazırdır. Vatandaşların huzurlu, kazasız ve belasız bir bayram geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bingöl'de pazarda kurbanlar alıcılarını bekliyor Bingöl'de pazarda kurbanlar alıcılarını bekliyor Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk Bingöl'de kurban pazarında bayram öncesi durgunluk
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Bingöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 20:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement