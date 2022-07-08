Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak

Bingöl'de AFAD, Kurban Bayramı'nda acil durumlarda vatandaşların yardımına nöbetçi ekipleriyle yetişecek.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD gönüllüleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu geçirmesi için hizmete hazır hale getirildi.

Bu kapsamda nöbetçi AFAD, SAR, AKUT, İHH arama kurtarma ekipleri bayram boyunca, olası yangın ve acil durumlarda vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, AFAD gönüllüsü İbrahim Tan, her türlü olumsuz şartlara yönelik gerekli hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Beş ayrı ekipten oluşan toplam 25 kişilik ekibimiz her türlü olası afet ve acil durumlarda çalışmak üzere hazırdır. Vatandaşların huzurlu, kazasız ve belasız bir bayram geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.