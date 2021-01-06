Bingöl'de ahır yangını,hayvanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bingöl'de ahır yangını,hayvanlar son anda kurtarıldı

Bingöl'de ahır yangını,hayvanlar son anda kurtarıldı Bingöl'de ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Bingöl'de ahır yangını,hayvanlar son anda kurtarıldı BİNGÖL - Bingöl'de ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı. Yangın, merkeze bağlı Alatepe köyünde bir ahırda çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hayvanların içinde bulunduğu ahırda dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark edenler hemen ahırdan hayvanları çıkardı.Çıkan yangında hayvanlar zarar görmeden kurtarılırken, ahır kullanılmaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (MAÇ-HİV-Y)

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