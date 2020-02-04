Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika
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Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

6 saat önce

Bingöl'de ahırda hayvanlarının bakımını yaparken düşüp yaralanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti, System.String[]

Bingöl'de ahırda hayvanlarının bakımını yaparken düşüp yaralanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 12 kilometre mesafedeki Göltepesi köyünde yaşayan İmran Kutulman (47), hayvanlarına yem ve su vermek için eşiyle gittiği Masala Deresi bölgesindeki ahırda dengesini kaybedip yere düştü, yaralandı.

Eşinin cep telefonuyla ulaştığı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, kar yağışı nedeniyle arazinin çamur olduğu bölgeye güç de olsa ulaştı.

Yaralı kadın 2 saatlik çalışma ile ambulansa taşındı.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kutulman'ın, sağ ayağında kırık tespit edildi.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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