Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika

Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

6 saat önce

Bingöl'de ahırda hayvanlarının bakımını yaparken düşüp yaralanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de ahırda hayvanlarının bakımını yaparken düşüp yaralanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 12 kilometre mesafedeki Göltepesi köyünde yaşayan İmran Kutulman (47), hayvanlarına yem ve su vermek için eşiyle gittiği Masala Deresi bölgesindeki ahırda dengesini kaybedip yere düştü, yaralandı.

Eşinin cep telefonuyla ulaştığı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, kar yağışı nedeniyle arazinin çamur olduğu bölgeye güç de olsa ulaştı.

Yaralı kadın 2 saatlik çalışma ile ambulansa taşındı.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kutulman'ın, sağ ayağında kırık tespit edildi.

Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü
Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:04:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de ahırda düşüp yaralanan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]