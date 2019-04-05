Son Dakika Haberleri: Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Göreve Başladı

Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Göreve Başladı

57 dakika önce

BİNGÖL'de AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alıp, göreve başladı.

Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Göreve Başladı, System.String[]
BİNGÖL'de AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alıp, göreve başladı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Bingöl Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Erdal Arıkan, belediye meclis üyeleri ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Buradan Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'ne geçen Arıkan, çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı. Arıkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli bir kesimin değil, herkesin başkanı olarak görevi devraldığını söyledi. Seçimlerin huzur içerisinde tamamlandığını kaydeden Arıkan, hizmetlerinden dolayı önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür etti. Halkın verdiği yetkiyi, Bingöl'e hizmet üretmek için kullanacağını vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:

"Bingöl'ün bu güzel insanlarıyla el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek geleceğin Bingöl'ünü inşa ederken, bütün gönüllere girmeye çalışacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Bu dönem, hizmetler noktasında açıkladığımız bütün projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Ama bunun ötesinde insanlarımızla gönül bağı kuracağız. Vatandaşlarımızla çok sağlıklı bir diyalog kurarak, gönül belediyeciliği noktasında halkımızla ciddi anlamda uyum içerisinde olacağız. Halkımızı dinleyeceğiz, onlardan fikir danışacağız, halkımızın istemediği, huzursuz olduğu benimsemediği hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Arıkan, Belediye Başkanvekili Murat Şanlı'dan mührü teslim alıp, göreve başladı. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:55 Kaynak: DHA

Erdal Arıkan, AK Parti, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:52:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]