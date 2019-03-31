Son Dakika Haberleri: Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Kazandı

Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Kazandı

18 dakika önce

BİNGÖL'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı beden eğitim öğretmeni Erdal Arıkan (49) kazandı.

Bingöl'de AK Parti'li Arıkan Kazandı, System.String[]
BİNGÖL'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı beden eğitim öğretmeni Erdal Arıkan (49) kazandı.

Bingöl'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü iken AK Parti'den aday olan evli ve 2 çocuk babası Arıkan, resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 103 bin 190 oydan yüzde 38'inden fazlasını aldı. Arıkan'ın en yakın rakibi olan HDP'nin aynı zamanda Diyarbakır Milletvekili olan adayı Hişyar Özsoy ise yüzde 30 oranında oy aldı. MHP'li Mehmet Ziya Buyankara da en fazla oy alan 3'üncü aday oldu.

Bingöl'de 30 Mart 2014 seçimlerini kazanan AK Parti'li Yücel Barakazi, bu seçimde aday gösterilmemişti. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

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