Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

Bingöl'de Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

43 dakika önce

Bingöl'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.

Bingöl'de Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muş'tan Elazığ'a hasta nakleden Muş 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 12 AV 069 plakalı kamyonet, Bingöl- Solhan kara yolunun Kervansaray mevkisinde çarpıştı.

Kazada ambulanstaki hasta, 2 refakatçi ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bingöl 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi

İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:04:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]