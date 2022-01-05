Bingöl'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 13 AAD 017 plakalı ambulans ile 45 AFU 984 plakalı otomobil Boğlan Bulvarı'nda çarpıştı.
Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ve otomobildeki iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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