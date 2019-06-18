Son Dakika Haberleri: Bingöl'de anız yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bingöl'de anız yangını

1 saat önce

Bingöl'de mahalle arasında güvercin kulübesinin bulunduğu arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, güvercinlerde kurtarıldı.

Bingöl'de anız yangını, System.String[]
Bingöl'de mahalle arasında güvercin kulübesinin bulunduğu arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, güvercinlerde kurtarıldı.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalle arasındaki arazideki kuru otlar yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler ayrıca arsa içinde bulunan kulübedeki güvercinleri, zarar gelmeden kurtardı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
yangın, kültür mahallesi, itfaiye, bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:40:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de anız yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]