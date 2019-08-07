Son Dakika Haberleri: Bingöl'de anız yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bingöl'de anız yangını

35 dakika önce

Bingöl'de bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'de anız yangını, System.String[]
Bingöl'de bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Merkeze bağlı Gözeler köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide yangın çıktı.Anızın tutuşmasıyla yangın büyüdü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. - BİNGÖL
İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de anız yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]