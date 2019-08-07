Bingöl'de anız yangını
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Bingöl'de bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
'de bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Merkeze bağlı Gözeler köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide yangın çıktı.Anızın tutuşmasıyla yangın büyüdü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. - BİNGÖL
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