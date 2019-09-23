Bingöl'de 'Annelere destek, teröre lanet' eylemi

Bingöl'de, bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, düzenledikleri eylemle Diyarbakır'da HDP önünde oturan ailelere desteklerini bildirip, terörü lanetledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 21 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek olmak ve teröre tepki göstermek amacıyla Bingöl'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla eylem düzenlendi. Genç Caddesi'ndeki Saat Kulesi önüne gelen çok sayıda kişi, attıkları sloganlarla Diyarbakır'daki ailelere desteklerini bildirdi.

Katılımcı sivil toplum kuruluşları adında açıklamayı yapan Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Diyarbakır'da oturma eylemin sürdüren ailelere herkesin destek olması çağrısında bulundu. Tan, Anneler için evlatları kutsaldır. Hiç bir anne evladını göz göre göre dağa götürülüp terörist yapılmasına ve öldürülmesine razı olmaz, olmamalıdır. Üstelik bu evlatlar birilerinin istikbali için, birilerinin saltanat sürmesi için ölüme götürülüyorsa hiçbir anne, hatta insan olan hiçkimse bu duruma sessiz kalamaz, rıza gösteremez. Diyarbakır'daki bu annelerin eylemi bir insanlık nöbetidir. Duruşları kutsaldır, mübarektir. Bu mübarek duruşa siyasi anlam, ideolojik anlam yüklemek isteyen haindir, alçaktır. Anneler direndikçe, PKK kuduruyor. HDP tükeniyor. Çünkü bu direniş, dağda evlatları olan bütün aileleri cesaretlendirmiş, dağda olan örgüt mensuplarını çözülmesine PKK'dan kopmasına yol açmıştır. Bu direniş HDP'nin, PKK'nın kimyasını bozmuştur dedi.