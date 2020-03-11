Bingöl'de arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl polisinin aranan şahıslar üzerine geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada 123 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 7'sinin 1 ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası bulunduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arama kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslara yönelik başlattığı çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin, geçtiğimiz ay içerisinde aralarında 1 ile 12 yıl arasında değişen şüpheliler ile toplam 207 bin TL para cezası bulunan 123 şahsı yakaladığı aktarıldı.



Yakalan şüphelilerden M.E.Y'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer şüphelilerden M.B'nin dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay, M.T, M.Ş, T.B, M.T, M.B'nin ise konut dokunulmazlığı suçlarından 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarının olduğu kaydedildi. - BİNGÖL