Bingöl'de arama kurtarma ekipman sergisi
1 saat önce
Bingöl'de arama-kurtarma ekipmanları, açılan sergi ile vatandaşlara tanıtıldı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
'de arama-kurtarma ekipmanları, açılan sergi ile vatandaşlara tanıtıldı.
17 Ağustos 1999 yılında Gölcük
'te meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtıldığı sergi açıldı.Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar tek tek anlatıldı.
Öteyandan AFAD
ekipleri tarafından, kurulan stantta çeşitli afişlerle dağıtılarak deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.Çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi. - BİNGÖL
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