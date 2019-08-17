Son Dakika Haberleri: Bingöl'de arama kurtarma ekipman sergisi
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Bingöl'de arama kurtarma ekipman sergisi

1 saat önce

Bingöl'de arama-kurtarma ekipmanları, açılan sergi ile vatandaşlara tanıtıldı.

Bingöl'de arama kurtarma ekipman sergisi, System.String[]
Bingöl'de arama-kurtarma ekipmanları, açılan sergi ile vatandaşlara tanıtıldı.

17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtıldığı sergi açıldı.Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar tek tek anlatıldı.

Öteyandan AFAD ekipleri tarafından, kurulan stantta çeşitli afişlerle dağıtılarak deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.Çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi. - BİNGÖL
Gölcük, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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