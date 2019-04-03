Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Aranan 194 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Aranan 194 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de son bir ayda aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 194 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bingöl'de Aranan 194 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de son bir ayda aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 194 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mart ayında yoğun bir çalışma yaptı. Polisin çalışamasında 194 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T., Hırsızlık, Basit Yaralama suçlarından hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K., Kamu Malına Zarar Verme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve Ş.A. olduğu belirtildi.

Yakalananlar arasında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü, Tutuklunun Kaçması suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları olan A.A. ile O.K. olduğu aktarıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:29 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa
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