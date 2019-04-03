Bingöl'de Aranan 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de, farklı suçlardan aranan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de, farklı suçlardan aranan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, birinin hakkında 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay, diğerinin ise 2 ayrı yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar yaklandığı belirtildi.



Açıklamada, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin, tutuklandığı bildirildi.

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