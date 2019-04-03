Bingöl'de Aranan 2 Kişi Tutuklandı
31 dakika önce
Bingöl'de, farklı suçlardan aranan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bingöl'de, farklı suçlardan aranan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, birinin hakkında 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay, diğerinin ise 2 ayrı yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar yaklandığı belirtildi.
Açıklamada, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin, tutuklandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:30 Kaynak: AA
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