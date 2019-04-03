Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Aranan 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de Aranan 2 Kişi Tutuklandı

31 dakika önce

Bingöl'de, farklı suçlardan aranan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de Aranan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de, farklı suçlardan aranan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, birinin hakkında 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay, diğerinin ise 2 ayrı yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar yaklandığı belirtildi.

Açıklamada, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin, tutuklandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:30 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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