Bingöl'de Aranan 30 Şüpheli Yakalandı

Bingöl
'de çeşitli suçlardan aranan 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesinin sağlanması amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca uygulamalar yapıldığı hatırlatıldı.
Kent genelinde bin 197 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 10 bin 249 kişiye genel bilgi taraması yapıldığı ifade edilen açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 30 kişinin yakalandığı, 4 bin 341 aracın kontrol edildiği, 32 araca trafik cezası kesildiği ve 11 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca 3 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında işlem yapıldığı aktarıldı.