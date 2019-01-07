Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Aranan 551 Kişi Yakalandı

Bingöl'de Aranan 551 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 551 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bingöl'de Aranan 551 Kişi Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 551 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 551 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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