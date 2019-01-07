Bingöl'de Aranan 551 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 551 kişinin yakalandığı bildirildi.
Bingöl
'de çeşitli suçlardan aranan 551 kişinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 551 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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