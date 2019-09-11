Son Dakika Haberleri: Bingöl'de aranan 76 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bingöl'de aranan 76 şahıs yakalandı

59 dakika önce

Bingöl'de geçtiğimiz ay içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında yer aldığı 76 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bingöl'de aranan 76 şahıs yakalandı, System.String[]

Bingöl'de geçtiğimiz ay içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında yer aldığı 76 şüphelinin yakalandığı bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Ağustos ayı içinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma hakkında bilgi verildi. Verilen bilgide, çeşitli suçlarda haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 2 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 76 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği aktarıldı.


Açıklamada, Kasten Öldürme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B, Çocuğun Cinsel İstismarı, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından haklarında 4 yıl ile 5 yıl 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A., S.T., Y.Ç., Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Gece Vakti Yağma, Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından haklarında 4 yıl 2 ay hapis cezaları olan R.K., F.P., T.B.'ninde yer aldığı belirtildi.


Ayrıca, 2 yıl ile 3 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 5, 1 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları olan 6 şüpheli ile haklarında 176 bin 460 TL ye kadar para cezası olan 9 şahsın yer aldığı 76 şüphelinin yakalanıp adli makamlara teslim edildiği ifade edildi.


Öteyandan, bir inşaatta konteynır içerisinden 2 bin TL değerinde altın kaplama saat, 300 TL değerinde ayakkabı çalan ve yaşları küçük olan iki kişinin fırını soyarken suçüstü yakalandığı ve tutuklandığı açıklandı. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira
Devlete en borçlu şirketler listesi açıklandı Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi İBB'den yöneticilere 15 bin liraya kadar ek maaş verildiği iddialarına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de aranan 76 şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]