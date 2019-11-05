Son Dakika Haberleri: Bingöl'de aranan 89 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de aranan 89 şahıs yakalandı

Bingöl'de aranan 89 şahıs yakalandı

6 saat önce

Bingöl'de geçtiğimiz ay aralarında 5 ile 1 yıl 9 ay arasında hapis cezası bulunan 6 şahsında yer aldığı 89 şahıs yakalandı.

Bingöl'de aranan 89 şahıs yakalandı, System.String[]

Bingöl'de geçtiğimiz ay aralarında 5 ile 1 yıl 9 ay arasında hapis cezası bulunan 6 şahsında yer aldığı 89 şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ekim ayı için yoğun çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.A, Basit Yaralama suçlarından hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B, Basit Yaralama, Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından haklarında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.V, bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından haklarında 2 yıl 1 ay ile 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları olan N.A,S.K,H.Y yakalandı.


Öteyandan ekiplerin çalışmasında ruhsatsız silah, suç veya suç eşyasının satın alınması veya bulundurulması suçlarından para cezaları bulunan ve müessir suçlardan aranma kayıtları olan şahıslarla birlikte toplam 89 kişinin yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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