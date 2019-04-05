Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Aranan Bin 696 Kişi Yakalandı

Bingöl'de Aranan Bin 696 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan bin 696 kişiyi yakaladı.

Bingöl'de Aranan Bin 696 Kişi Yakalandı, System.String[]
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan bin 696 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından mart ayında aranan şahıslar hakkında yapılan çalışmalarda, 2'si terör, 8'i kaçakçılık, 53'ü asayiş olmak üzere aranan toplam bin 696 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen bin 696 kişiden 23'ünün tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam etmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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