Son Dakika Haberleri: Bingöl'de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı

Bingöl'de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı

49 dakika önce

Bingöl'de son bir ay içerisinde içerisinde 2 ile 10 yıl hapis cezası bulunan 9 şüpheli ile birlikte çeşitli para cezası nedeniyle arama kaydı olan 135 şahıs yakalandı.

Bingöl'de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı, System.String[]

Bingöl'de son bir ay içerisinde içerisinde 2 ile 10 yıl hapis cezası bulunan 9 şüpheli ile birlikte çeşitli para cezası nedeniyle arama kaydı olan 135 şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında aranma kaydı olan şahıslara yönelik Eylül ayı içinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı. Ekipler ayrıca yaptıkları çalışmada hakkında para cezası olan ve yakalama kararı bulunan 126 şahsı da yakalayarak gerekli işlemi yaptı.


Yakalanan şüphelilerinden N.K.'nin uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, E.Y. ile E.P'nin ise 8 yıl 4 ay ve 7 yıl 1 ay arasında değişen cezalarının bulunduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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