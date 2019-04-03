Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Asayiş

Bingöl'de Asayiş

2 saat önce

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 194 kişinin yakalandı.

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Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 194 kişinin yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince mart ayında çalışma yapıldı.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları olan ile çeşitli suçlardan aranan 194 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel
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