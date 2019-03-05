Bingöl'de Asayiş Olayları
1 saat önce
Bingöl'de geçen ay çeşitli suçlardan haklarından işlem yapılan bin 88 kişiden 12'si tutuklandı.
Bingöl
'de geçen ay çeşitli suçlardan haklarından işlem yapılan bin 88 kişiden 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca şubat ayında kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 3'ü terör, 9'u kaçakçılık, 72'si asayiş olmak üzere bin 88 kişi yakalandı.
Haklarda yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, 12'si tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:41 Kaynak: AA
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