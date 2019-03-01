Bingöl'de Askeri Helikopter Aziz Dede İçin Havalandı
40 dakika önce
Bingöl'ün Genç ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Bingöl
'ün Genç
ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Sarmakay köyüne bağlı Olaklı mezrasında yaşayan yüksek tansiyon ve şeker hastası Aziz Kuyu'nun rahatsızlanması üzerine, yakınları telefonla İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım talep etti. Bingöl Valiliği
, yolun kapalı olması nedeniyle hastanın hava yoluyla taşınması için Milli Savunma Bakanlığından helikopter talebinde bulundu.
Bunun üzerine Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter mezraya yönlendirildi.
Helikopterle Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na nakledilen hasta, burada bekleyen 112 Acil Servis
ambulansıyla Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alından Kuyu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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