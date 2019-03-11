Bingöl'de Askeri Helikopter, Hamile Kadın İçin Havalandı
21 dakika önce
Bingöl'de bir köyde doğum yapmak üzere olan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Bingöl
'de bir köyde doğum yapmak üzere olan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Karlıova
ilçesine bağlı Hasanova köyünde hamile kadının doğum yapmak üzere olduğu bilgisi sağlık ekiplerine bildirildi. Köy yollarının karlı olması ve durumunun acil olması nedeniyle durum valiliğe bildirildi. Bingöl Valiliği
'de Kara Kuvvetleri Komutanlığından helikopter talep etti. Bunun üzerine bölgeye gönderilen askeri helikopterle hamile kadın alınarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı
'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada;"Bingöl Valiliğinin talebi üzerine, Karlıova ilçesi Hasanova köyünde doğum yapmak üzere olan bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir"denildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:34 Kaynak: İHA
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