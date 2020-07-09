Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

BİNGÖL kırsalında operasyona katılan askerleri birliğe taşıyan helikopterde teknik arıza meydana geldi. Ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş gerçekleştiren askeri helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta, yaralanan olmadı. Bölgeye Özel Harekat timleri sevk edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca kırsal alanda operasyona katılan askerler için akşam saatlerinde bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Askerleri birliğe götürmek üzere hareket eden askeri helikopterde saat 18.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. İçerisinde 3 mürttebat ile 7 personelin bulunduğu helikopter, ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptı. Askeri pilotun başarıyla gerçekleştirdiği zorunlu iniş sırasında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kazanın ardından bölgeye Özel Harekat timleri sevk edildi. Olaya ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bingöl'ün Genç ilçesi, Akpınar köyü mülki sınırları içerisinde, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri aldıktan sonra dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait genel maksat helikopterinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yapmıştır. Helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi bölgeye intikal etmiştir."