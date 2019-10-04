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Bingöl'de atölye yangını

1 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangında bir atölye kullanılamaz hale geldi.

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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangında bir atölye kullanılamaz hale geldi.


Yangın,İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Öner Demir'e ait plastik imalat atölyesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye çevresinde kişi ve kişilerce ısınmak için yakılan ateş, atölyeye sıçradı. Atölyede bulunan plastiklerden dolayı yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında müdahale ederek söndürdü. Yangında atölye kullanılmaz hala gelirken, yaklaşık 600 bin liralık hasar olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
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