Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi

17.05.2022 12:46
Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi

Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı bahçesinde açılan fuar, 12 liseden 150 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Çeşitli kategorilerde 12 projenin yer aldığı fuarda, öğrenciler hazırladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve protokol üyelerinin stantları gezdiği fuarda, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaya, yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimde temel amacın çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime sevdalı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Ülkelerin büyümesinin en temel şartının güçlü mesleki eğitim olduğunu belirten Kaya, fuarın mesleki eğitimin önemini vurguladığını ve meslek liselerine yönelik olumsuz algıyı gidermeyi amaçladığını anlattı.

Kaya, ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre meslek liselerine yönlendirildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Kalkınmış ve geleceğin Türkiye'si için gençlerimiz mesleki ve teknik nitelikli iş gücü olarak ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Dünya toplumları arasında medeniyet yarışlarında olmamız gereken seviyeyi yakalamamız bakımından mesleki ve teknik eğitim memleket meselesi olarak görülmeli, algılanmalı ve olmazsa olmaz olduğunu herkes bilmelidir."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan da bütünleyici ve kapsayıcı bir ekonomi için güçlendirilmiş, rekabetçi ve endüstriyel ekonomiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi
Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi
Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi
Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi
Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi

YORUMLAR
500
Bingöl'de engelliler müzik şöleninde gönüllerince eğlendi Bingöl'de engelliler müzik şöleninde gönüllerince eğlendi
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hükümet, Bingöl, Fatih, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement