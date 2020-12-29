Bingöl'de ayağı kırık halde bulunan yaban keçisi, Erzurum'da tedaviye alındı - Son Dakika

Bingöl'de ayağı kırık halde bulunan yaban keçisi, Erzurum'da tedaviye alındı

29.12.2020 21:33
Bingöl'de ayağı kırık halde bulunan yaban keçisi, Erzurum'da tedaviye alındı, System.String[]

Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde bir ayağı kırık, yaralı ve bitkin bulunan yaban keçisi, Erzurum'da tedaviye alındı.

Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde bir ayağı kırık, yaralı ve bitkin bulunan yaban keçisi, Erzurum'da tedaviye alındı.

İlçenin Sürmelikoç köyü kırsalında, hayvan otlatırken arazide yaralı ve bitkin halde yatan yaban keçisi gören bir kişi, durumu doğa koruma yetkililerine bildirdi.

Bingöl'deki doğa koruma ekiplerin ilk müdahalesi sonrası sol arka ayağında kırık tespit edilen yaban keçisi, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderilerek tedaviye alındı.

Burada bir süre tedavi ve bakımları yapılan yaban keçisi, cerrahi müdahale için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Erzurum, Bingöl, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de ayağı kırık halde bulunan yaban keçisi, Erzurum'da tedaviye alındı - Son Dakika


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