Son Dakika Haberleri: Bingöl'de ayı, çobana saldırdı
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Bingöl'de ayı, çobana saldırdı

23 dakika önce

Bingöl'de ayı, çobana saldırdıBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayının saldırısıyla yaralandı.

Bingöl'de ayı, çobana saldırdı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayının saldırısıyla yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bir süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı. Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesine getirildi.Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı.
Karlıova, Bingöl, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:43 Kaynak: İHA
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