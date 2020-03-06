Bingöl'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

BİNGÖL Şehit ve Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla öğle saatlerinde Saat Kulesi önünde toplanan dernek üyeleri, şehitler ve Mehmetçik için dua etti. Daha sonra basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Naim Tan, "Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. İdlib'de canları ve kanları pahasına kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize desteğimizi ifade etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ülkemiz 5 milyon mülteciye kucak açıp, onların her türlü ihtiyacını karşılayan dünyadaki tek ülkeyiz. Biz 10 yıldır 5 milyon mülteciye bakıyoruz. Birkaç mülteciye bakamayan Avrupa ülkeleri, mülteciler üzerine ateş açma küstahlığı gösteriyorlar. Hani siz insan haklarına saygılıydınız? Bu mu sizin insan hakları anlayışınız?" dedi.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle sarılı bir kara parçasında yaşıyoruz. Buranın bedeli çok ağırdır. Geçmişten beri, Osmanlı'dan bu yana çeşitli oyunlarla, çeşitli entrikalarla üzerimize geliyorlar. Eğer biz bugün Suriye'ye gitmezsek, onlar 3- 4 ay sonra Hatay'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Hakkari'de bize gelecekler. Bu oyun, çok büyük bir oyun. Onun için uyanık olalım, bir olalım. Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz" şeklinde konuştu.