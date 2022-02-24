Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

BİNGÖL Bingöl'de çetin geçen kış aylarıyla birlikte doğan ve baharın habercisi olarak da bilinen kuzular anneleriyle buluştu, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kısa bir süre önce doğumu gerçekleşen ve besiciler için baharın müjdecisi olarak bilinen kuzular anneleriyle buluşturuldu. Ocak ayının son Şubat ayının ise ilk haftalarında doğumu gerçekleşen kuzular, koyunların süt veriminin arttırılması için ayrı mekanlarda tutuluyor. Günde iki kere süt emmek için ağılda bekleyen kuzular ile farklı bir yerde tutulan annelerinin birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan da başlıyor. Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan kuzular, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyarak buluyor.

Merkeze bağlı Dik köyünde bulunan 300'e yakın koyun ve kuzu, besicilerin ağıl kapılarını açmasıyla birbirine doğru koşarken, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Köyde uzun yıllardır besicilik yapan Selami Kaysadu, " 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Dededen, babadan gelen bir meslektir, severek yapıyoruz. Zorlu kışı ardımızda bırakarak ilkbahara doğru gidiyoruz. Sabahları saat 06.00'da kalkıp hayvanların bakımını yapıyoruz. Sabahları yine koyun ve kuzuları buluşturuyoruz. İkindi vakti tekrar başlıyoruz bu işe. Gün içinde hasta olan kuzular var, aç olan kuzular var beslenmelerini yapıyoruz. Karınlarını doyurmak için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayvanlarımıza iyi bakıyoruz" diye konuştu.

Koyun ve kuzuların birbirilerini sesinden ve kokusundan tanıdıklarını söyleyen Kaysadu, "Kuzu ile koyunları buluşturduğumuz an koyun kuzuyu kokusundan tanır, kuzu da koyunu sesinden tanır. Bu şekilde devam ederek ilkbahar hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.