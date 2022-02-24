Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

24.02.2022 10:47

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştuBİNGÖL Bingöl'de çetin geçen kış aylarıyla birlikte doğan ve baharın habercisi olarak da bilinen kuzular anneleriyle buluştu, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

BİNGÖL Bingöl'de çetin geçen kış aylarıyla birlikte doğan ve baharın habercisi olarak da bilinen kuzular anneleriyle buluştu, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kısa bir süre önce doğumu gerçekleşen ve besiciler için baharın müjdecisi olarak bilinen kuzular anneleriyle buluşturuldu. Ocak ayının son Şubat ayının ise ilk haftalarında doğumu gerçekleşen kuzular, koyunların süt veriminin arttırılması için ayrı mekanlarda tutuluyor. Günde iki kere süt emmek için ağılda bekleyen kuzular ile farklı bir yerde tutulan annelerinin birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan da başlıyor. Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan kuzular, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyarak buluyor.

Merkeze bağlı Dik köyünde bulunan 300'e yakın koyun ve kuzu, besicilerin ağıl kapılarını açmasıyla birbirine doğru koşarken, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Köyde uzun yıllardır besicilik yapan Selami Kaysadu, " 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Dededen, babadan gelen bir meslektir, severek yapıyoruz. Zorlu kışı ardımızda bırakarak ilkbahara doğru gidiyoruz. Sabahları saat 06.00'da kalkıp hayvanların bakımını yapıyoruz. Sabahları yine koyun ve kuzuları buluşturuyoruz. İkindi vakti tekrar başlıyoruz bu işe. Gün içinde hasta olan kuzular var, aç olan kuzular var beslenmelerini yapıyoruz. Karınlarını doyurmak için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayvanlarımıza iyi bakıyoruz" diye konuştu.

Koyun ve kuzuların birbirilerini sesinden ve kokusundan tanıdıklarını söyleyen Kaysadu, "Kuzu ile koyunları buluşturduğumuz an koyun kuzuyu kokusundan tanır, kuzu da koyunu sesinden tanır. Bu şekilde devam ederek ilkbahar hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

YORUMLAR
500
Kuzeyboru, Eczacıbaşı'na iddialı hazırlanıyor Kuzeyboru, Eczacıbaşı'na iddialı hazırlanıyor SOSYOLOG PROF. DR. NİLÜFER NARLI'YI DOLANDIRMAKTAN TUTUKLANAN ŞÜPHELİYE 17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ SOSYOLOG PROF. DR. NİLÜFER NARLI'YI DOLANDIRMAKTAN TUTUKLANAN ŞÜPHELİYE 17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bingöl, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:47 İnsanlar Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement