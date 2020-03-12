Bingöl'de bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika
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Bingöl'de bakım ve onarım çalışmaları

6 saat önce

Bingöl Belediyesi, bahar ayıyla birlikte parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

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Bingöl Belediyesi, bahar ayıyla birlikte parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, bakım onarım ve ağaç budama çalışmaları yapıldığı aktarıldı.


Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Kültür Parkı ve Millet Bahçesi başta olmak üzere çeşitli parklarda çalışmaların kısmen tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Parklarımızda yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanların bakımı yapılarak, ağaçlar budanıyor, form çalışmalarıyla bakım ve şekilleri tamamlanıyor. Budama çalışmaları kapsamında gerek parklarımızdaki ağaçlar gerekse ilimiz genelinde kaldırım ve orta refüjlerde bulunan ağaçların budama ve bakımları gerçekleştiriliyor" denildi.


'Daha güzel, daha yeşil bir Bingöl' hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceği kaydedilen açıklamada: "Çalışma kapsamında mevcut parkların çevre aydınlatmaları, oyun grupları, sert zeminleri kamelyalar, ve piknik alanları onarımdan geçirilerek daha kullanışlı hale getirilerek. Yine parklarımızda ve kavşaklar, refüjler ve yamaç bölgelerine çok sayıda bitki ve fidan toprakla buluşturulacak"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Millet Bahçeleri, Halkla İlişkiler, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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